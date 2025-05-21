Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана

Неясно, приняло ли израильское руководство окончательное решение о нападении, и американские разведывательные данные не подтверждают однозначные намерения Израиля. Однако среди косвенных признаков подготовки к атаке можно отметить перемещение техники и вооружений израильских ВВС, а также их учения. В то же время существует вероятность, что Израиль использует демонстрацию силы для оказания давления на Иран с целью добиться серьезных уступок в вопросах ядерной программы.