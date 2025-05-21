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Израиль готовится нанести удары по ядерным объектам Ирана

Вооруженные силы Израиля готовят возможный удар по иранской ядерной инфраструктуре, несмотря на продолжающиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

Вооруженные силы Израиля готовят возможный удар по иранской ядерной инфраструктуре, несмотря на продолжающиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники в американских правительственных кругах.

По словам одного из чиновников, «вероятность израильского удара по иранским ядерным объектам значительно возросла в последние месяцы, и перспектива достижения соглашения между США и Ираном, при котором Тегеран не откажется от всего урана, лишь увеличивает шансы на этот удар».

Неясно, приняло ли израильское руководство окончательное решение о нападении, и американские разведывательные данные не подтверждают однозначные намерения Израиля. Однако среди косвенных признаков подготовки к атаке можно отметить перемещение техники и вооружений израильских ВВС, а также их учения. В то же время существует вероятность, что Израиль использует демонстрацию силы для оказания давления на Иран с целью добиться серьезных уступок в вопросах ядерной программы.

Ранее в Иране был захвачен связанный с ОАЭ нефтетанкер.