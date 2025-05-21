Медведев ответил на вопрос о доверии к Трампу фразой из советского фильма

Он отметил, что в условиях международной нестабильности доверие к каким-либо западным политикам, включая Трампа, должно быть ограниченным. При этом Медведев подчеркнул, что несмотря на отсутствие полного доверия, конструктивный диалог между странами остаётся необходимым.