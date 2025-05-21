Медведев ответил на вопрос о доверии к Трампу фразой из советского фильма

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вопрос о доверии Москвы к президенту США Дональду Трампу, сославшись на знаменитую фразу из советского фильма «Семнадцать мгновений весны».
«В известном советском кинофильме “Семнадцать мгновений весны” персонаж, которого играл Леонид Броневой, — Мюллер — говорит такую фразу: “Верить нельзя никому. Мне можно”», — привел цитату Медведев.
Он отметил, что в условиях международной нестабильности доверие к каким-либо западным политикам, включая Трампа, должно быть ограниченным. При этом Медведев подчеркнул, что несмотря на отсутствие полного доверия, конструктивный диалог между странами остаётся необходимым.
Политик добавил, что позитивным сигналом можно считать факт возобновления диалога с американской стороной. Однако, как он подчеркнул, реальную надёжность могут обеспечить только конкретные международные договорённости и юридически оформленные гарантии.
Ранее эксперт Андрей Суздальцев заявил, что диалог Владимира Путина и Дональда Трампа наметил пути сближения России и США.