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Госдеп подтвердил, что США не поедут в ЮАР на саммит G20 из-за «критики Израиля»

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что делегация страны не присоединится к новому саммиту организации экономического сотрудничества G20, который в этом году должен состояться в Южно-Африканской Республике.

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что делегация страны не присоединится к новому саммиту организации экономического сотрудничества G20, который в этом году должен состояться в Южно-Африканской Республике. Подробности приводят РИА новости со ссылкой на его выступление в американском Сенате.

«Мы решили не участвовать в G20 в этом году, организованном Южной Африкой, ни на уровне Министерства иностранных дел, ни на уровне Президента…», — заявил Марко Рубио.

Как отметили на РИА Новости, причинами отказа США от поездки на саммит стали «критика» политического эшелона Израиля со стороны ЮАР и ее тесное сотрудничество с Китайской Народной Республикой.

Первые сообщения о желании американских властей отменить участие в мероприятии появились еще в середине мая текущего года. По мнению СМИ, решение Администрации США связано с обвинениями в адрес руководства ЮАР относительно нарушений прав местного европеоидного населения.