Госдеп подтвердил, что США не поедут в ЮАР на саммит G20 из-за «критики Израиля»

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что делегация страны не присоединится к новому саммиту организации экономического сотрудничества G20, который в этом году должен состояться в Южно-Африканской Республике. Подробности приводят РИА новости со ссылкой на его выступление в американском Сенате.