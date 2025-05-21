NYT: отказ США вслед за ЕС вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО

По сведениям источников издания, Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил главам стран ЕС и Владимиру Зеленскому, что Россия и Украина должны сами найти способ решения конфликта и что Вашингтон в ближайшее время не намерен присоединяться к новым санкциям против РФ. Такой подход указывает на возникновение раскола в Североатлантическом альянсе, полагает газета и отмечает, что разногласия между США и ЕС, вероятно, усилятся к июньскому саммиту НАТО, который состоится в Гааге.