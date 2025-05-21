Песков рассказал о вопросах по переговорам с Украиной

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом российский лидер отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны.
Песков же ранее говорил, что для России при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта от Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что на Украине сейчас нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора, и это является проблемой.
«Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня», — сказал Песков.