США и недружественные страны приглашены на форум в Россию

«Хотел бы особо отметить, что приглашение на конференцию было направлено в том числе в США и целый ряд недружественных государств, представители которых также проявляют интерес к участию в ней, несмотря на откровенно антироссийский курс», — заявил Венедиктов в интервью РИА Новости Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по вопросам международной безопасности даже с теми странами, чья политика в последние годы носит недружественный характер.