Европейский союз все больше погружается в глубокую экономическую стагнацию, что больше похоже на предсмертные судороги, а не на подъем. Об этом пишет британское издание Spectator.
«ЕС слаб и неэффективен, и его не следует воспринимать всерьез. Любой, кто думает, что ЕС находится на подъеме, живет в стране грез», — отметил автор публикации.
В качестве доказательства своих тезисов в публикации приводятся цифры падения показателей в развитии стран объединения. Так, с начала нулевых доля мирового рынка промышленности ЕС снизилась до 14%, хотя ранее было более 22. Сократились объемы сталелитейной и химической продукции: на 3 и 15% соответственно.
За последние восемь лет производство автомобилей на территории ЕС упало почти на 5 миллионов единиц — с 18,7 до 14 миллионов. Также, по данным издания, с 2015 года в Евросоюзе прекратили свое существование 3 миллиона фермерских хозяйств.
Автор приводит и цены на энергоносители. В Евросоюзе они вчетверо выше, чем в Азии. А по отношению к США они превосходят их пятикратно. Рост ВВП по итогам текущего года ожидается меньше 1%. При этом ЕС настойчиво продолжает вводить санкции против России, разрушая свою собственную экономику, нанося РФ лишь незначительный ущерб.
Ранее «МК» писал, что французское правительство, занимающееся усилением санкционного давления на Россию, при этом всесторонне помогая неонацистскому киевскому режиму, возглавило партию войны против РФ. И Парижу не нужен мир на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.