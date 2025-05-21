Автор приводит и цены на энергоносители. В Евросоюзе они вчетверо выше, чем в Азии. А по отношению к США они превосходят их пятикратно. Рост ВВП по итогам текущего года ожидается меньше 1%. При этом ЕС настойчиво продолжает вводить санкции против России, разрушая свою собственную экономику, нанося РФ лишь незначительный ущерб.