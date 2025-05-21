Песков: в будущем встанет вопрос, кто подпишет документы с Россией от Украины

Песков отметил, что кандидатура подписанта от Украины для России принципиально важна.
Вопрос о том, кто со стороны Украины будет подписывать документы с Россией в случае достижения договоренностей, неизбежно появится в повестке переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня», — приводит слова Пескова РИА Новости. Ранее Песков подчеркивал, что для российской стороны принципиальное значение имеет кандидатура подписанта от Украины при заключении любых соглашений между российской и украинской делегациями.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности Москвы работать над меморандумом с Украиной, подчеркнув необходимость поиска компромиссов, которые устроили бы обе стороны. Однако без официального представителя, способного поставить подпись под возможным соглашением от имени украинской стороны, процесс переговоров может оказаться затрудненным.
Ранее Песков говорил о том, что России и Украине предстоят непростые контакты по формированию текста меморандума о мирном договоре. По его мнению, принципиальную важность имеют детали соглашения, пишет 360.ru.