CNN: США получили разведданные о подготовке Израиля к ударам по Ирану

Чиновники отмечают, что пока неясно, приняли ли израильские власти окончательное решение, и в правительстве США существуют серьёзные разногласия по поводу вероятности действий со стороны Израиля. Решение о нанесении удара и его формате будет зависеть от оценки Израилем переговоров США с Ираном по ядерной программе.