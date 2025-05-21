Европейские лидеры боятся признаться в том, что политика санкций против России оказалась провальной. При этом Евросоюз занимается параллельно с этим самоуничтожением, нанося весомый урон экономикам стран-членов, отметил глава департамента европроблем МИД РФ Владислав Масленников, пишут «Извстия».
«Евросоюз не может найти в себе силы признать, что его санкционная политика провалилась, что они навредили в значительной степени своей собственной экономике. И они не хотят нести ответственность перед своим населением за это. В своем санкционном угаре они сами себе кажутся важными и на что-то влияющими», — отметил дипломат.
Масленников предупредил, что быстрой отмены антироссийских санкций даже после завершения украинского конфликта не будет, так как в ЕС только Венгрия и Словакия пытаются противостоять ограничительным мерам.
Ранее «МК» писал, что Европейский союз все больше погружается в глубокую экономическую стагнацию, что больше похоже на предсмертные судороги, а не на подъем. При этом ЕС настойчиво продолжает вводить санкции против России, разрушая свою собственную экономику, нанося РФ лишь незначительный ущерб.