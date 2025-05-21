«Евросоюз не может найти в себе силы признать, что его санкционная политика провалилась, что они навредили в значительной степени своей собственной экономике. И они не хотят нести ответственность перед своим населением за это. В своем санкционном угаре они сами себе кажутся важными и на что-то влияющими», — отметил дипломат.