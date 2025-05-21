Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене и призвал к возмездию

Окружение бывшего главы Белого дома Джо Байдена якобы знало о его проблемах с физическим и умственным здоровьем, но утаивало эту информацию, что следует расценивать как госизмену, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Они украли президентство, подвергли нас огромной опасности. Это измена на высшем уровне! Они сделали это, чтобы разрушить нашу страну», — написал американский лидер.
По словам Трампа, окружение Байдена воспользовалось его состоянием, чтобы открыть границу США для нелегалов. Президент утверждает, что его предшественник якобы никогда не поддерживал подобные идеи.
Американский лидер также обвинил подчинённых Байдена в том, что они «завладели устройством для автоматической подписи документов».
«Что-то очень серьезное должно случится с этими бандитами-предателями, которые хотели разрушить нашу страну», — добавил он.
Напомним, ранее стало известно, что врачи диагностировали у Байдена агрессивную форму рака предстательной железы. После этого Трамп допустил, что медики, которые занимались здоровьем его предшественника, могли проявить халатность, своевременно не выявив у политика ни когнитивных нарушений, ни онкологического заболевания.