Трамп обвинил окружение Байдена в госизмене и призвал к возмездию

Напомним, ранее стало известно, что врачи диагностировали у Байдена агрессивную форму рака предстательной железы. После этого Трамп допустил, что медики, которые занимались здоровьем его предшественника, могли проявить халатность, своевременно не выявив у политика ни когнитивных нарушений, ни онкологического заболевания.