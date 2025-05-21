Захарова: Франция возглавила западную партию войны против России

«Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима», — сказала Захарова во время брифинга, подчеркнув, что антироссийские рестрикции ЕС не имеют никакого отношения к урегулированию украинского конфликта.