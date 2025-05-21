Захарова: Франция возглавила западную партию войны против России

Франция возглавила западную партию войны против России, об этом свидетельствует расширение антироссийских санкций и оказание всесторонней помощи Украине. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Последние месяцы французы фактически возглавили вообще западную партию войны, не просто оказывая всестороннюю помощь киевскому режиму, но видите, уже вместе с британцами примеряя на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима», — сказала Захарова во время брифинга, подчеркнув, что антироссийские рестрикции ЕС не имеют никакого отношения к урегулированию украинского конфликта.
Напомним, Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России во вторник 20 мая.
Ранее сообщалось, что МИД Франции разработал половину 17-го пакета санкций ЕС против России.
Тем временем президент США Дональд Трамп резко ответил на попытки Владимира Зеленского подтолкнуть его к введению очередных рестрикций в отношении Российской Федерации. Трамп подчеркнул, что только он сам может принять такое решение.