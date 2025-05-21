Рубио: США не готовы говорить о поддержке закона о новых санкциях против РФ

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа пока не готова выразить поддержку законопроекту сенатора-республиканца Линдси Грэма*, предусматривающему новые санкции против России.
По словам Рубио, власти знакомы с содержанием инициативы, однако на данном этапе не могут подтвердить свою позицию по этому вопросу.
Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио пояснил, что сдержанная реакция администрации связана с желанием сохранить возможность участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Белый дом придерживается взвешенного подхода в вопросе введения новых ограничений, чтобы не подорвать дипломатические усилия.
Сенатор Грэм в ответ на заявление госсекретаря сообщил, что его инициативу уже поддержали более 80 членов Сената. Он выразил уверенность в дальнейшем продвижении законопроекта, отметив готовность добиваться его принятия, несмотря на отсутствие официальной поддержки со стороны администрации.
Ранее Рубио сообщил, что американский президент Дональд Трамп полагает, что если Соединенные Штаты станут угрожать России санкциями, то Москва прервет диалог с Вашингтоном.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.