Рубио: США не готовы говорить о поддержке закона о новых санкциях против РФ

Выступая на слушаниях в Сенате, Рубио пояснил, что сдержанная реакция администрации связана с желанием сохранить возможность участвовать в процессе урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Белый дом придерживается взвешенного подхода в вопросе введения новых ограничений, чтобы не подорвать дипломатические усилия.