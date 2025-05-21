Канада продолжит оказывать Украине финансовую и военную помощь

Ранее представитель Евросоюза Анвара аль-Ануни заявил, что Брюссель намерен и далее оказывать военную поддержку Киеву. Главным приоритетом, по его словам, остаётся «обеспечение сильных позиций Украины», и страны ЕС уже выделили на это 23 млрд евро в текущем году.