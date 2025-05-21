Согласно информации журналистов, в перечень запрашиваемых Белым домом лиц вошли Роберт Вудлэнд и десантник в отставке Майкл Лика, отбывающие в РФ срок за наркопреступления. Как отметили в Reuters, также вернуть на родину американское руководство хочет некоего Стивена Хаббарда, который стал фигурантом дела о пособничестве киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции.