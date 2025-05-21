Инсайдеры назвали имена преступников, которых США могут вернуть в рамках обмена

Администрация Соединенных Штатов определила девять американцев для предполагаемого обмена заключенными с Россией. Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на инсайдеров.
Согласно информации журналистов, в перечень запрашиваемых Белым домом лиц вошли Роберт Вудлэнд и десантник в отставке Майкл Лика, отбывающие в РФ срок за наркопреступления. Как отметили в Reuters, также вернуть на родину американское руководство хочет некоего Стивена Хаббарда, который стал фигурантом дела о пособничестве киевским радикалам в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее о возможном обмене заключенными сообщил и помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. По его словам, данная инициатива вошла в список тем, обсуждавшихся лидерами России и США в рамках телефонных переговоров 19 мая.
В предыдущий раз процедура обмена прошла в начале апреля текущего года вскоре после визита в Вашингтон спецпредставитель Президента РФ Кирилла Дмитриева.