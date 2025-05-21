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WAM: ОАЭ договорились с Израилем о поставках гумпомощи в сектор Газа

На первом этапе инициатива должна обеспечить продовольствием около 15 тыс. жителей палестинского анклава.

Источник: Аргументы и факты

Министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Гидеон Саар провели телефонную беседу, в ходе которой они договорились о начале поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Грузы будут направляться из ОАЭ. На первом этапе гуманитарная помощь должна обеспечить продовольствием около 15 тыс. жителей Газы.

В рамках инициативы ОАЭ в палестинский анклав также будут поставлять детские товары и сырьё для работы пекарен.

Напомним, 20 мая палестинское агентство WAFA, ссылаясь на заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Тома Флетчера, написало, что в секторе Газа более 14 тысяч младенцев могут скончаться в течение ближайших двух суток, если не получат жизненно важную гуманитарную помощь. Отмечается, что Организация Объединённых Наций фиксирует критический дефицит детского питания и лекарств.