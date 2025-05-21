WAM: ОАЭ договорились с Израилем о поставках гумпомощи в сектор Газа

Напомним, 20 мая палестинское агентство WAFA, ссылаясь на заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Тома Флетчера, написало, что в секторе Газа более 14 тысяч младенцев могут скончаться в течение ближайших двух суток, если не получат жизненно важную гуманитарную помощь. Отмечается, что Организация Объединённых Наций фиксирует критический дефицит детского питания и лекарств.