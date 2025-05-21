WSJ: Байдена не проверяли на рак простаты во время его президентского срока

Ранее офис Байдена сообщил, что у него диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что о диагнозе Байдена стало известно только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации.