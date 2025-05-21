WSJ: Байдена не проверяли на рак простаты во время его президентского срока

Как отмечается, последний раз Байдена обследовали на наличие этого заболевания в 2014 году, когда он занимал должность вице-президента США (2009−2017). Издание не исключает, что врачи бывшего президента приняли решение об отказе от его тестирования самостоятельно, не проконсультировавшись предварительно с Байденом.
Газета отмечает, что, хотя рак простаты распространен среди мужчин возраста экс-президента (Байдену 82 года), анализ крови на простатический специфический антиген не является стандартной медицинской процедурой для пациентов старше 80 лет.
Ранее офис Байдена сообщил, что у него диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что о диагнозе Байдена стало известно только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации.