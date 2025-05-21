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WSJ: Байдена не проверяли на рак простаты во время его президентского срока

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Экс-глава США Джо Байден не сдавал анализы на рак простаты в период нахождения на посту президента с 2021 по 2025 год. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителя бывшего американского лидера.

Источник: Reuters

Как отмечается, последний раз Байдена обследовали на наличие этого заболевания в 2014 году, когда он занимал должность вице-президента США (2009−2017). Издание не исключает, что врачи бывшего президента приняли решение об отказе от его тестирования самостоятельно, не проконсультировавшись предварительно с Байденом.

Газета отмечает, что, хотя рак простаты распространен среди мужчин возраста экс-президента (Байдену 82 года), анализ крови на простатический специфический антиген не является стандартной медицинской процедурой для пациентов старше 80 лет.

Ранее офис Байдена сообщил, что у него диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что о диагнозе Байдена стало известно только сейчас, намекнув на возможное сокрытие информации.