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Глава Минсельхоза Японии подал в отставку после высказывания о рисе

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после высказывания о рисе, возмутившего общественность. Об этом сообщает агентство Assosiated Press.

Источник: Reuters

Таку Это заявил, что ему никогда не приходилось покупать рис благодаря подаркам его сторонников, что не понравилось гражданам, так как в стране стремительно растут цены на продукт — в два раза год к году.

Политик сообщил, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял отставку. Это стал первым министром правительства Сигэру Исибы, потерявшим портфель не из-за утраты парламентского кресла на выборах в нижнюю палату в октябре 2024 года.

Ранее, впервые в мирное время и без природных катаклизмов, правительство Японии начало продавать рис из госзапасов, чтобы сдержать рост цен. Изначально мера была временной, но из-за продолжающегося удорожания риса её продлили до июля.