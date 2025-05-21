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Стало известно, какие танки НАТО уже успел уничтожить снаряд «Краснополь»

С помощью управляемого снаряда «Краснополь-М2» артиллерийский расчеты Российской Армии уже неоднократно ликвидировали находящиеся на вооружении боевиков ВСУ американские танки M1 Abrams.

С помощью управляемого снаряда «Краснополь-М2» артиллерийский расчеты Российской Армии уже неоднократно ликвидировали находящиеся на вооружении боевиков ВСУ американские танки M1 Abrams. Об этом сообщает ТАСС.

Как указали в информагентстве, высокая точность данного боеприпаса предоставляет возможность с максимальной эффективностью поражать хорошо защищенные позиции киевских радикалов и точки наведения воздушных дронов.

В ТАСС отметили, что, помимо привезенных из США «Абрамсов», управляемые снаряды «Краснополь» успешно уничтожают и германские танки семейства «Леопард».

Как известно, многие российские системы вооружений продолжают модернизироваться и улучшаться с целью повышения эффективности в зоне проведения специальной военной операции. Ранее стало известно, что сейчас киевские боевики начали особенно опасаться обновленной версии воздушных дронов «Герань-2».