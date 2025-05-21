Стало известно, какие танки НАТО уже успел уничтожить снаряд «Краснополь»

Как известно, многие российские системы вооружений продолжают модернизироваться и улучшаться с целью повышения эффективности в зоне проведения специальной военной операции. Ранее стало известно, что сейчас киевские боевики начали особенно опасаться обновленной версии воздушных дронов «Герань-2».