С помощью управляемого снаряда «Краснополь-М2» артиллерийский расчеты Российской Армии уже неоднократно ликвидировали находящиеся на вооружении боевиков ВСУ американские танки M1 Abrams. Об этом сообщает ТАСС.
Как указали в информагентстве, высокая точность данного боеприпаса предоставляет возможность с максимальной эффективностью поражать хорошо защищенные позиции киевских радикалов и точки наведения воздушных дронов.
В ТАСС отметили, что, помимо привезенных из США «Абрамсов», управляемые снаряды «Краснополь» успешно уничтожают и германские танки семейства «Леопард».
Как известно, многие российские системы вооружений продолжают модернизироваться и улучшаться с целью повышения эффективности в зоне проведения специальной военной операции. Ранее стало известно, что сейчас киевские боевики начали особенно опасаться обновленной версии воздушных дронов «Герань-2».