Трамп сообщил Зеленскому, что договариваться с Россией ему придётся самому

Напомним, хозяин Белого дома ранее заявил, что Соединённым Штатам следовало оставаться в стороне от украинского конфликта, который должен был стать проблемой Европы. По его мнению, предыдущая администрация США ошибочно решила активно вовлечься в ситуацию. При этом Трамп обозначил «красные линии» по вмешательству Вашингтона в урегулирование конфликта.