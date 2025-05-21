Один из богатейших депутатов Госдумы хочет сложить полномочия: о ком речь

Депутат Госдумы Олег Савченко, занимающий должность зампреседателя комитета по финансовому рынку, может сложить свои полномочия досрочно. На 22 мая назначено рассмотрение на пленарном заседании Госдумы проекта соответствующего постановления.
«Включить проект постановления Государственной думы “О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Савченко Олега Владимировича” в проект порядка работы заседания Государственной думы 22 мая 2025 года», — сказано в решении, опубликованном в электронной базе Госдумы.
Сообщается, что Савченко подал письменное заявление о сложении депутатских полномочий в связи с переходом на другую работу.
Олег Савченко известен также как один из самых богатых депутатов Госдумы. Ранее он входил в список Forbes «100 госслужащих с самыми высокими доходами — 2021». Сайт KP.RU сообщал, что В 2020 году его доход составил около 564,8 миллиона.
Ранее сообщалось, что Савченко попал под западные санкции, в результате чего в Италии была конфискована его тосканская вилла.