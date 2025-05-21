В США назвали причину раскола Вашингтона и НАТО

Президент США Дональд Трамп отказался повторить санкционный маневр против России, сделанный Евросоюзом. Такое решение американского лидера может свидетельствовать о расколе между Вашингтоном и НАТО, предположило издание The New York Times.
Автор публикации отметил, что глава Белого дома не собирается вводить санкции против России, заявляя, что он не способствуют урегулированию украинского кризиса. Трамп также подчеркивал, что Киев и Москва должны сами между собой выработать мирные решения.
В издании уверены, что разногласия Североатлантического альянса и США будут только нарастать. Это может проявиться уже на саммите НАТО в июне, которые пройдет в Гааге.
Сообщается, что Трамп намеревается в перспективе вести бизнес в России. В связи с этим и не собирается поддерживать ЕС в санкционных планах.
Ранее «МК» писал, что в администрации Трампа вероятнее всего не поддержат законопроект об ужесточении санкций против России, который разработала инициативная группа сенаторов. Об этом во время слушаний в американском Сенате заявил госсекретарь Марко Рубио.