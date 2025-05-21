Поход вдовы генерала Кириллова в политику оказался более сложным проектом, чем казалось

На выборах в Костромской области сделают ставку на известного кандидата.
Участие вдовы начальника войск РХБЗ Светланы Кирилловой в праймериз ЕР на определение кандидатов в костромскую облдуму оказалось более сложным проектом, чем просто поход родственников военных и ветеранов СВО во власть. Как стало известно URA.RU, выдвижение Кирилловой крайне важно для костромского губернатора Сергея Ситникова. И именно поэтому, он меняет сформировавшуюся систему представительства региона в Совете Федерации.
Внезапное появление.
Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев назвал Костромскую область, где в этом году избирается губернатор и облдума, в топ-5 регионов, где ожидаются сложные избирательные кампании. Регион относят к депрессивным, и действующему губернатору Сергею Ситникову за 13 лет не удалось изменить этот статус. Экономическая стагнация, низкие доходы населения, отток граждан и инфраструктурные проблемы — причины нескончаемого кризиса. На встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор получил одобрение на участие в предстоящих выборах.
Сейчас Ситников старается повысить свой рейтинг устойчивости. На этом фоне внезапное появление и участие в праймериз «Единой России» перед выборами в облдуму вдовы начальника войск РХБЗ Светланы Кирилловой кажется неслучайным, считает политтехнолог Дмитрий Кирьян.
В Костромской области в этом году пройдут выборы губернатора, областной и городской думФото: Александр Мамаев © URA.RU.
По его словам, помочь главе сложного региона способен только известный на федеральном уровне человек с безупречной репутацией. Светлана Кириллова именно тот кандидат, чьи имидж и профессиональная деятельность могут стать движущей силой кампании Ситникова.
«Назначение вдовы [начальника войск РХБЗ] Игоря Кириллова на должность сенатора будет логичным ходом для Ситникова — не самого популярного губернатора в России. Она станет “локомотивом” переизбрания действующего главы региона, который за 13 лет не смог переломить ни одной проблемной тенденции [в области]», — отметил Кирьян.
Подтверждая свои слова, Кирьян уточнил, что имеет в виду, например, низкие показатели валового регионального продукта и слабую динамику роста заработных плат.
Альтернатива Калашнику.
Вдова начальника войск РХБЗ Светлана Кириллова вошла в список предварительного голосования ЕР в Костромской областиФото: Единая Россия/pg.er.ru.
Участие Кирилловой в праймериз ЕР кажется не случайным и на фоне слухов о ее перспективах стать сенатором от законодательного органа власти Костромской области. Она может сменить на этом посту Сергея Калашника (ЕР), поскольку срок его полномочий заканчивается в этом году, а в предварительном голосовании он не участвует.
По словам первого секретаря Костромского областного комитета КПРФ Валерия Ижицкого, Сергей Калашник в 2020 году довольно неожиданно стал сенатором от областной думы. В свое время его кандидатура могла быть предложена Ситникову вторым сенатором (от исполнительного органа власти Костромской области), заместителем председателя Совфеда (с 2019 года — прим. ред.) Николаем Журавлевым (ЕР), раскрыл Ижицкий. Он полагает, что Калашника и Журавлева объединяли тогда бизнес-интересы внутри региона. Это помогло им сформировать «дуэт» в Совфеде, уточнил коммунист.
По мнению Ижицкого, Калашник — незаметная фигура на посту сенатора, чем на должности руководителя одного из местных заводов. Отказавшись от участия в праймериз, Сергей Калашник сделал выбор в пользу дела, в котором разбирается лучше всего — бизнеса, считает коммунист. К сведению, с 2010 года по настоящее время единоросс занимает должность гендиректора «Костромского завода автокомпонентов», что указано на сайте партии власти.
Предварительное голосование ЕР продлится до 25 маяФото: Илья Московец © URA.RU.
Журавлева в Совфеде с 2011 года. Туда его делегировал еще экс-губернатор Костромской области Игорь Слюняев. В 2015 году Ситников продлил его полномочия, а в 2020 году снова делегировал в Совфед.
«Сергей Калашник — довольно умный человек, но он не стал ярким представителем нашего региона в Совете Федерации, поэтому и не смог оказать дополнительную помощь нашей небогатой области. Если честно, то я думаю, что ему не уютно выполнять роль статиста в Совфеде», — говорит Ижицкий.
Вероятно, из-за этого Калашник отказался от участия в праймериз ЕР. URA.RU направило запрос в региональное костромское отделения партии «Единая Россия» с вопросами о том, почему он решил не участвовать в праймериз и планирует ли продолжать государственную деятельность. Ответа на него редакция пока не получила, хотя в отделении сообщили, что им удалось выйти на связь с помощником Калашника уже на следующий день после получения письма.
Перспективное кресло.
Шансы попасть в Совет Федерации у Светланы Кирилловой, действительно, высоки. Хотя бы потому, что вокруг «вакантного» с сентября 2025 года места до сих пор нет ажиотажа — нет видимых конкурентов.
«Имидж вдовы известного генерал-лейтенанта, который дружил с Сергеем Ситниковым, будет играть определяющую роль на фоне безликого состава думы», — уверен Ижицкий.
Политтехнолог Дмитрий Кирьян считает, что Светлана Кириллова легко обойдет конфликтную среду местных политических элит просто потому, что у последних нет оснований препятствовать человеку, который за счет медийности, профессионализма и статуса вдовы офицера, много сделавшего для обороноспособности страны, может поднять регион на качественно новый уровень.
Политтехнолог Дмитрий Кирьян уверен, что Светлана Кириллова легко обойдет конфликтную среду местных элитФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
«Уверен, ей будут рады как минимум за проведенные в регион федеральные средства. Лоббировать интересы региона она сможет через участие в работе профильных комитетов Совфеда и подачу инициатив на распределение субсидий и дотаций, а еще у нее будет возможность включать проекты региона в нацпрограммы», — объяснил Кирьян.
Поскольку члены Совета Федерации представляют интересы избирателей региона в масштабах страны, потенциальное назначение Кирилловой на пост сенатора, — это шанс привлечь федеральные средства для успешного развития региона по тем направлениям, от которых Ситников в марте рассказывал президенту. Например, докладывая главе государства о положении здравоохранения в регионе он обратил внимание на «не очень сильную материально-техническую базу» в роддома. А поднимая тему развития инфраструктуры дал понять, что оно невозможно без федеральной программы «Безопасные качественные дороги» и увеличения финансирования дорожного фонда.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВдова погибшего генерала Кириллова впервые высказалась о шансах стать сенатором.
«Точек [экономического] роста в регионе немного, поэтому, конечно, в области есть некая установка на реализацию проектов или за счет федерального бюджета, или на средства внешних инвесторов», — подтвердил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.
Комментируя URA.RU, свое решение баллотироваться в депутаты, Кириллова подчеркнула, что оно связано лишь с тем, чтобы помочь жителям родного региона. «Я много лет занимаюсь общественной деятельностью, хорошо знаю проблемы родной мне области, поэтому не могу остаться в стороне, когда есть возможность принять участие в их решении», — пояснила вдова.
Отдельно Светлана Кириллова поблагодарила Сергея Ситникова за помощь и поддержку.