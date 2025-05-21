Поход вдовы генерала Кириллова в политику оказался более сложным проектом, чем казалось

Вероятно, из-за этого Калашник отказался от участия в праймериз ЕР. URA.RU направило запрос в региональное костромское отделения партии «Единая Россия» с вопросами о том, почему он решил не участвовать в праймериз и планирует ли продолжать государственную деятельность. Ответа на него редакция пока не получила, хотя в отделении сообщили, что им удалось выйти на связь с помощником Калашника уже на следующий день после получения письма.