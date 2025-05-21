Захарова: Франция, расширяя санкции, стала главной в борьбе Запада с РФ

Франция, наращивая антироссийские санкции и оказывая помощь киевскому режиму, последние месяцы стала главной среди стран Запада, борющихся с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что очередной пакет ограничений, принятый ЕС против Москвы, не имеет никакого отношения к украинскому урегулированию. Захарова назвала вводимые санкции элементом политики сдерживания и торговой войны.
По словам официального представителя МИД, Франция через рестрикции пытается компенсировать свои проблемы в научно-технической сфере и стремится помешать нормальному гуманитарному развитию по линии гражданского общества.
Захарова предупредила, что Москва даст ответ на все санкционные пакеты, введённые в отношении РФ.
«Выверенные ответные меры, которые учитывают в первую очередь наши интересы, интересы нашей страны и ее граждан, будут предприниматься в ответ на подобные действия впредь», — сказала она на брифинге.
Напомним, 20 мая ЕС окончательно утвердил новый, 17-й пакет санкций против России. В него вошли около 200 танкеров «теневого флота», которые якобы могут быть связаны с РФ. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас добавила, что Брюссель разрабатывает новые санкции против Москвы.