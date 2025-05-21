Пентагон заявил о наблюдении за российским кинетическим оружием в космосе

Ранее в США описали сценарий российского ядерного удара в космосе. Согласно ему, Россия или Китай могут ядерным ударом уничтожить один из американских околоземных спутников, что приведет к возникновению электромагнитного импульса и выбросу в радиационные пояса Земли высокоэнергетических частиц, которые создадут угрозу для спутников, находящихся на околоземной орбите высотой от 160 до 2000 километров. В связи с этим в США призвали усилить защиту своих спутников от ядерных угроз.