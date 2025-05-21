В США отменили гранты на проекты, связанные с ЛГБТ*-сообществом

Анализ программ, утверждённых при предыдущем руководстве страны, привёл к пересмотру грантов, выделенных за счёт федерального бюджета. В результате отменены несколько крупных проектов. Среди них — $350 тысяч на создание цифровых путеводителей для представителей ЛГБТ*, а также аналогичная сумма на адаптацию специализированного словаря на испанском языке.