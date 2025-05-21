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США обвинили Россию в применении супероружия в космосе: заявление Пентагона

Пентагон: военные США наблюдали российское кинетическое оружие на орбите.

Источник: Комсомольская правда

Пентагон обвинил Россию в якобы размещении в космосе кинетического оружия. Такое заявление сделал командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен.

«В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые агрессивные возможности на орбите», — сказал американский военачальник во время слушаний в Сенате Конгресса США.

Салтцмен добавил, что американские военные якобы наблюдали применение такого оружия на орбите.

Напомним, год назад представитель Пентагона заявил на брифинге, что Россия запустила в космос спутник, якобы способный атаковать другие аппараты на околоземной орбите.

При этом военный аналитик Михайлов высказал предположение, что США готовятся вывести в космос свое ядерное оружие.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте, давая очередное интервью немецкой газете Welt am Sonntag, заявил, что Москва якобы собирается «разместить ядерное оружие в космосе».

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ всегда была категорически против размещения в космосе ядерных вооружений.