Пентагон заявил о наблюдении российского кинетического оружия в космосе

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США придётся объясняться, если они решат разместить вооружения в космосе. Дипломат напомнила, что ранее Америка также заявляла о нежелательности наращивания вооружения в космосе. Москва, по её словам, будет внимательно следить за позицией Вашингтона.