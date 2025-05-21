Пентагон заявил о наблюдении российского кинетического оружия в космосе

По словам Салтцмена, российские военные якобы «выпустили то, что можно считать кинетическим оружием», и американские военные стали свидетелями этого на орбите. Генерал выразил опасения по поводу того, что подобные технологии могут представлять угрозу для американских спутников.
«В последние несколько лет мы наблюдали, например, как русские демонстрировали некоторые возможности на орбите», — заявил он.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США придётся объясняться, если они решат разместить вооружения в космосе. Дипломат напомнила, что ранее Америка также заявляла о нежелательности наращивания вооружения в космосе. Москва, по её словам, будет внимательно следить за позицией Вашингтона.