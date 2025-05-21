Австрийские энергетики попросили хотя бы «ограниченно» закупать у РФ газ

Тем не менее в ходе беседы с Die Welt гендир OMV также отметил, что импорт российского газа должен оставаться «ограниченным» даже после урегулирования украинского конфликта. По мнению функционера, закупка «голубого топлива» у РФ отвечает интересам Евросоюза в долгосрочной перспективе.