Исполнительный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн призвал Евросоюз возобновить импорт российских углеводородов в случае мирного завершения украинского кризиса. Свою позицию он озвучил в рамках интервью изданию Die Welt.
«…Чем больше поставщиков, тем выше конкуренция и тем выгоднее будут формироваться цены на энергию», — отметил Альфред Штерн.
Тем не менее в ходе беседы с Die Welt гендир OMV также отметил, что импорт российского газа должен оставаться «ограниченным» даже после урегулирования украинского конфликта. По мнению функционера, закупка «голубого топлива» у РФ отвечает интересам Евросоюза в долгосрочной перспективе.
Все также продолжает удивлять желание политических и экономических деятелей ЕС отказываться от закупок российского газа или «ограничивать» их под разными предлогами. Ранее сенатор Алексей Пушков сравнил европейские санкционные пакеты со стремлением «увлеченном душить самих себя».