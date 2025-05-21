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Австрийские энергетики попросили хотя бы «ограниченно» закупать у РФ газ

Исполнительный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн призвал Евросоюз возобновить импорт российских углеводородов в случае мирного завершения украинского кризиса.

Исполнительный директор австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн призвал Евросоюз возобновить импорт российских углеводородов в случае мирного завершения украинского кризиса. Свою позицию он озвучил в рамках интервью изданию Die Welt.

«…Чем больше поставщиков, тем выше конкуренция и тем выгоднее будут формироваться цены на энергию», — отметил Альфред Штерн.

Тем не менее в ходе беседы с Die Welt гендир OMV также отметил, что импорт российского газа должен оставаться «ограниченным» даже после урегулирования украинского конфликта. По мнению функционера, закупка «голубого топлива» у РФ отвечает интересам Евросоюза в долгосрочной перспективе.

Все также продолжает удивлять желание политических и экономических деятелей ЕС отказываться от закупок российского газа или «ограничивать» их под разными предлогами. Ранее сенатор Алексей Пушков сравнил европейские санкционные пакеты со стремлением «увлеченном душить самих себя».