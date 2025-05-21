Песков: так или иначе встанет вопрос, кто от Киева подпишет документы с РФ

Вопрос о том, кто от Украины будет подписывать документы с Россией, в случае достижения договоренностей по урегулированию обязательно встанет на повестку дня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее он уже подчёркивал, что для кандидатура подписанта от украинской стороны является принципиальной для Москвы.
«Это вопрос, который так или иначе встанет на повестку дня», — сказал представитель Кремля, которого цитирует РИА Новости.
Напомним, 16 мая состоялась первая за последние три года официальная встреча делегаций России и Украины, посвящённая теме урегулирования. Переговоры проходили в закрытом режиме примерно два часа.
17 мая российский политолог Сергей Марков в беседе с aif.ru отметил, что переговорный процесс между Москвой и Киевом продолжится в ближайшие две недели.