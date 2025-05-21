Основной проблемой украинского урегулирования является то, что Россия намерена получить то, на что у нее якобы нет прав. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.
«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — сказал Рубио во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале американского Госдепа.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков напомнил, что новые регионы являются неотъемлемой частью России и постановка вопроса об их принадлежности является в корне неправильной.
Тем временем Киев не готов юридически признавать новые регионы России.
В этой связи председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что отказ Владимира Зеленского признавать статус новых российских территорий свидетельствует о его недальновидности.
Накануне спецпосланник Трампа Уиткофф назвал признание новых регионов РФ самым быстрым путем к миру.