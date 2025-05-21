Рубио: РФ хочет получить на Украине то, на что не имеет права

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — сказал Рубио во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале американского Госдепа.