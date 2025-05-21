CNN: США получили данные о подготовке Израилем ударов по Ирану

США располагают новой разведывательной информацией, указывающей на возможную подготовку Израиля к нанесению ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских чиновников.
По данным телеканала, израильская сторона, вероятно, проводит активные мероприятия, связанные с планированием и отработкой возможной военной операции. Однако окончательное решение о начале ударов, по словам собеседников CNN, пока не принято.
Несмотря на это, один из источников отметил, что вероятность реализации подобного сценария заметно увеличилась за последние месяцы, что вызывает обеспокоенность в Вашингтоне и других столицах.
Ранее в ЦАХАЛ проинформировали о гибели первого израильского военнослужащего после начала очередной военной операции в Газе.