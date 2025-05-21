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Консерваторы отказались сотрудничать с новым «марионеточным» Президентом Румынии

Член Парламента Румынии от консервативной оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Дан Танасэ заявил, что его блок не присоединится к формированию Кабинета министров при новом Президенте Никушоре Дане.

Член Парламента Румынии от консервативной оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Дан Танасэ заявил, что его блок не присоединится к формированию Кабинета министров при новом Президенте Никушоре Дане. Его слова приводит информпортал G4Media.

«…»Альянс за объединение румын«не будет участвовать в этом маскараде… Мы не узаконим Президента-злоупотребителя — еще одну марионетку иностранных интересов. Румынии необходимо демократическое возрождение…», — процитировали Дана Танасэ в G4Media.

Политик добавил, что ведущие функционеры страны должны работать исключительно в интересах народа, а их действия обязаны быть прозрачными.

Проигрыш кандидата «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона вызвал гнев не только однопартийцев, но и многих других граждан Румынии — отдавшие ему на выборах голоса сейчас уничтожают собственные паспорта и имущество в знак протеста.

В то же время, эксперты убеждены в желании победившего Никушора Дана продолжить антироссийский курс предыдущего кабинета.