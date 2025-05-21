Консерваторы отказались сотрудничать с новым «марионеточным» Президентом Румынии

Проигрыш кандидата «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона вызвал гнев не только однопартийцев, но и многих других граждан Румынии — отдавшие ему на выборах голоса сейчас уничтожают собственные паспорта и имущество в знак протеста.