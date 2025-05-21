Медведев процитировал «17 мгновений весны», говоря о Трампе: что он сказал

Тем не менее, несмотря на весь позитивный лад высказываний, Дональд Трамп заявил о неких имеющихся у него «красных линиях» в переговором процессе. Также президент США не исключил выход Вашингтона из диалога или введение им санкций в случае не выполнения договоренностей.