Медведев процитировал «17 мгновений весны», говоря о Трампе: что он сказал

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналистов, полностью ли Москва верит президенту США Дональду Трампу и считает ли, что он способен выполнить договоренности, несмотря на противодействие ЕС и американского «дипстейта», процитировав одно из персонажей легендарного фильма «17 мгновений весны».
Медведев напомнил, что герой Леонида Броневого, Генрих Мюллер, сказал такую фразу: «Верить никому нельзя. Мне можно».
«Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации. Никому в этом случае доверять нельзя. Несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходимы», — подчеркнул Медведев в беседе с журналистами.
Зампред Совета безопасности счел позитивным тот факт, что в настоящее время с американской стороной налажен диалог. Однако нужно доверяться тем гарантиям и международным документам, которые должны быть подготовлены, заключил российский политик.
19 мая состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Глава государств удалось обсудить несколько вопросов, включая дальнейшие действия по урегулированию конфликта на Украине. Также США и РФ договорились развивать дальнейшее партнерство после окончания конфликта.
Позже глава Белого дома заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что тема дедлайна и временных рамках для возможного прекращения огня на Украине политиками не обсуждалась. При этом он уточнил, что Трамп, естественно, подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении той или иной договоренности.
В свою очередь, российский лидер Владимир Путин отметил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп понимает, что Российская Федерация выступает за мирное урегулирование вооруженного конфликта на Украине. Лидер страны также отметил, что прекращение боевых действий в зоне конфликта возможно при достижении определенных договоренностей между сторонами.
Тем не менее, несмотря на весь позитивный лад высказываний, Дональд Трамп заявил о неких имеющихся у него «красных линиях» в переговором процессе. Также президент США не исключил выход Вашингтона из диалога или введение им санкций в случае не выполнения договоренностей.