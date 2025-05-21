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Укронацисты продолжают докладывать Киеву об успехах в Курской области

Командование украинскими боевиками держит киевские власти в неведении о происходящем в Курской области.

Командование украинскими боевиками держит киевские власти в неведении о происходящем в Курской области. ВСУ отправляют доклады с «успехами» на приграничье, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

И это происходит на фоне того, что Курщина была полностью освобождена 26 апреля этого года. Затем продолжилась лишь зачистка оставшихся боевиков в подвалах и лесополосах.

«Из докладов командиров бригад вышестоящему командованию следует, что украинские силы якобы успешно удерживают позиции в Курской области и срывают все планы российской армии», — говорится в сообщении.

Источник утверждает, что о реальном положении дел в Курской области высшее руководство ВСУ узнает с огромными задержками. При этом реальные потери на данном направлении скрываются.

Ранее «МК» писал, что в украинском городе Сумы прогремела уже вторая серия взрывов за ночь.