Раскрыт список американцев, которых США хотят вернуть обменом с Россией: кто в него входит

Стали известны имена находящихся в местах лишения свободы в России американцев, которых США планируют вернуть в ходе обмена заключенными. Список публикует агентство Reuters.
«Американская сторона ранее предоставила Москве список из девяти американцев, находящихся в российских тюрьмах, которых Вашингтон хочет вернуть», — сказано в публикации.
Речь идет о Гордоне Блэке, Стивене Джеймсе Хаббарде, Дениэле Джозефе Шнайдере, Майкле Трэвисе Лике, Роберте Гилмане, Джозефе Татере, Юджине Спекторе, Дэвиде Барнсе и Роберте Вудлэнде. Эти граждане США осуждены в России за различные преступления.
Так, американский военнослужащий Гордон Блэк осужден за то, что в квартире своей девушки Александры, жительницы Владивостока, устроил драку и прихватил с собой 200 тысяч рублей.
73-летнего гражданина Соединенных Штатов Америки Стивена Хаббарда приговорили в России к тюремному сроку за его участие в качестве наемника в украинском конфликте на стороне Вооруженных сил Украины.
В списке есть также осужденные за шпионаж, незаконные действия с наркотиками, жестокое обращение с детьми и другие преступления.
Накануне стало известно, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп обсудили очередной обмен заключенными по формуле 9 на 9.