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Госдума рассмотрит досрочное прекращение полномочий депутата Олега Савченко

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Савченко, представляющий Волгоградскую область, досрочно прекратит свои полномочия из-за перехода на новую работу. Об этом указано в проекте постановления Госдумы, опубликованном в базе нижней палаты парламента. Вопрос о снятии полномочий предлагается рассмотреть 22 мая.

Источник: РИА "Новости"

Савченко сообщил изданию «Ведомости», что новый проект по развитию транспортных коридоров несовместим с его работой в парламенте из-за частых командировок. «Просто времени не имею, командировки сплошные», — пояснил он. Два источника «Ведомостей», близких к Госдуме, уточнили, что работа Савченко будет связана с транспортным коридором Север — Юг.

Международный транспортный коридор Север — Юг соединяет северо-запад ЕАЭС и Скандинавию с Центральной Азией, странами Персидского залива и Индийского океана. Транскаспийская ветка коридора предполагает транспортировку грузов через Каспийское море из портов Астрахань и Оля в порты Ирана. Западная ветка проходит через Азербайджан, восточная — по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан с выходом на железнодорожную сеть Ирана.