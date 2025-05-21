Госдума рассмотрит досрочное прекращение полномочий депутата Олега Савченко

Международный транспортный коридор Север — Юг соединяет северо-запад ЕАЭС и Скандинавию с Центральной Азией, странами Персидского залива и Индийского океана. Транскаспийская ветка коридора предполагает транспортировку грузов через Каспийское море из портов Астрахань и Оля в порты Ирана. Западная ветка проходит через Азербайджан, восточная — по железной дороге из России через Казахстан и Туркменистан с выходом на железнодорожную сеть Ирана.