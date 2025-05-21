Мишень для СБУ: эксперты раскрыли, куда пропала Надежда Савченко

Надежда Савченко опровергала свою гибель в зоне СВО, при этом эксперты, опрошенные aif.ru, отмечают, что вброс о ликвидации экс-депутата Верховной рады, скорее всего, сделала сама украинская сторона, и с определенной целью.
Савченко метит в президенты.
В том, что именно Киев причастен к фейку, почти уверен Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.
«По самой структуре распространения информации о смерти Савченко сразу было очевидно, что она, мягко говоря, не соответствует действительности. Данная новость приходила массово в “предложки” телеграм-каналов, информагенств, и многие начали ее хватать. Я напомню, что таким же образом в наших СМИ уничтожали Залужного, Буданова* и других», — сказал Рогов.
Отвечая на вопрос aif.ru, он допустил, что этот вброс был сделан специально, чтобы, возможно, «прокачать» рейтинг Савченко.
«Да, вполне возможно. Но опять же, кто режиссер этого процесса, мы можем только гадать», — отметил Рогов.
В продолжении он также добавил, что у Савченко могут быть президентские амбиции, однако шансов победить у нее нет.
«Амбиции, может быть, и есть, но шансов нет. Она в информационном поле не видна, не слышна, и чтобы ее амбиции хоть как-то начали реализовываться, за ней должен стоять кто-то из реально действующих украинских олигархов. Но сомневаюсь, что кто-то в нее сейчас вложится», — сказал Рогов.
Ликвидация Савченко выгодна Зеленскому.
При этом собеседник aif.ru подчеркнул, что самому Зеленскому очень удобно, что Савченко находится в зоне СВО, а не в Киеве, где она могла бы выступить с острой критикой действующей власти.
«Однозначно, режиму Зеленского выгодно, чтобы все люди, имеющие хоть какую-то популярность, публичность, были где-нибудь подальше на передовой и умирали за действующий режим. Это факт. Савченко в свое время была очень сильно “прокачана”, и у нее было политическое будущее», — сказал Рогов.
При этом, по мнению эксперта, пока ее трогать не будут, так как это нерационально. Однако ситуация изменится, как только экс-нардеп начнет набирать популярность.
«Если Савченко вновь станет более медийной и какой-то условно-героической, то ее уберут. Подобные жертвы нужны Киеву для героизации и создания такого пантеона псевдогероев», — пояснил Рогов.
СБУ ждет удобного момента, чтобы отомстить Савченко.
Точить зуб на Савченко также СБУ. Политолог Василий Вакаров уверен, что это ведомство давно ведет охоту на экс-нардепа и просто ждет удобного момента, чтобы ее ликвидировать.
Ранее, когда только появились публикации о смерти Савченко в результате удара ФАБ-3000 по штабу 112-й бригады теробороны, эксперт допускал, что к происшествию может причастна украинская спецслужба.
«Я допускаю, что СБУ охотилась за Савченко. И в удобный момент свела с ней счеты, это же не так сложно сделать в зоне СВО», — говорил ранее Вакаров.
По его словам, это могло произойти следующим образом.
«СБУ сливает информацию (ред. — ВС РФ) о том, что в определенном месте находится руководство территориальной обороны, и туда попадает снаряд российской армии», — сказал Вакаров.
«Савченко же в свое время вменили государственную измену, и она вместе с генералом, который занимался обменом пленных, попала на скамью подсудимых. История была с двойным дном, дело развалилось. Но занималась этим делом СБУ, и там “закусились”, что, мол, мы ее обвиняли, а в суде слабые прокуроры не смогли доказать… Поэтому да, они ее не оставляли в покое», — сказал политолог.
Сама Савченко неоднократно отмечала, что ее преследует Служба безопасности Украины.
Савченко в 2022 году сделала неправильный выбор.
Напомним, в 2016 году суд в РФ признал Савченко виновной в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.
В ходе расследования было установлено, что, будучи членом добровольческого батальона «Айдар»**, она предоставила украинским военным информацию о местоположении мирных жителей. По этим координатам были нанесены артиллерийские удары из гаубиц Д-30.
Суд приговорил Савченко к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако позже президент России Владимир Путин подписал указ о её помиловании, и Савченко была обменяна на осуждённых в Киеве россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.
После освобождения Савченко занялась политической деятельностью, но со временем стала конфликтовать с руководством Украины и в последствие даже в 2018 году была обвинена властями в подготовке теракта.
«Савченко в свое время правильно определила, кто является врагами для ее соотечественников, для ее земляков, и, собственно говоря, те обвинения, которые ей лепили, — уничтожение Верховной Рады и бывшей верхушки действующего в Киеве режима, — лишнее тому подтверждение. Жальь, что она тогда не реализовала задуманное», — отметил в комментарии aif.ru Владимир Рогов.
Савченко арестовали и поместили в СИЗО. СБУ ей и руководителю Центра освобождения пленных Владимиру Рубану вменяла попытку госпереворота путем подрыва купола здания парламента из гранатомета. В 2019 году Савченко была освобождена. Но дело ее не закрыто до сих пор.
«К сожалению, в 2022 году она в очередной раз сделала неправильный выбор и пошла не по тому пути», — подытожил Рогов.
*Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
**Организация признана террористической и запрещена в России.