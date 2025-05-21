Мишень для СБУ: эксперты раскрыли, куда пропала Надежда Савченко

«Савченко же в свое время вменили государственную измену, и она вместе с генералом, который занимался обменом пленных, попала на скамью подсудимых. История была с двойным дном, дело развалилось. Но занималась этим делом СБУ, и там “закусились”, что, мол, мы ее обвиняли, а в суде слабые прокуроры не смогли доказать… Поэтому да, они ее не оставляли в покое», — сказал политолог.