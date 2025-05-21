МИД: ЕС не хочет признать, что санкции против России провалились

Отдельно было отмечено, что хотя такие страны ЕС, как Венгрия и Словакия, последовательно выступают против ужесточения санкционного режима, их голоса остаются в меньшинстве и не могут изменить общий курс Брюсселя на сохранение ограничительных мер против Российской Федерации.