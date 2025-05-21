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МИД: ЕС не хочет признать, что санкции против России провалились

Масленников отметил, что автоматической отмены санкций ЕС после завершения украинского конфликта «вряд ли стоит ожидать».

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз продолжает демонстрировать неспособность к объективной оценке последствий собственных ограничительных мер против России.

Как отметил в беседе с «Известиями» Владислав Масленников, возглавляющий департамент европейских проблем МИД РФ, руководство ЕС упорно игнорирует очевидный факт: антироссийские санкции не только не достигли поставленных целей, но и нанесли существенный урон экономикам самих европейских государств.

По словам российского дипломата, брюссельские чиновники сознательно избегают публичного признания провала санкционной политики, поскольку не готовы нести ответственность перед своими гражданами за ухудшение экономической ситуации. Масленников также подчеркнул, что даже после возможного урегулирования украинского кризиса рассчитывать на автоматическую отмену ограничительных мер со стороны ЕС не приходится.

Отдельно было отмечено, что хотя такие страны ЕС, как Венгрия и Словакия, последовательно выступают против ужесточения санкционного режима, их голоса остаются в меньшинстве и не могут изменить общий курс Брюсселя на сохранение ограничительных мер против Российской Федерации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Франция, наращивая антироссийские санкции и оказывая помощь киевскому режиму, последние месяцы стала главной среди стран Запада, борющихся с Россией.