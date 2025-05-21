Европейский союз продолжает демонстрировать неспособность к объективной оценке последствий собственных ограничительных мер против России.
По словам российского дипломата, брюссельские чиновники сознательно избегают публичного признания провала санкционной политики, поскольку не готовы нести ответственность перед своими гражданами за ухудшение экономической ситуации. Масленников также подчеркнул, что даже после возможного урегулирования украинского кризиса рассчитывать на автоматическую отмену ограничительных мер со стороны ЕС не приходится.
Отдельно было отмечено, что хотя такие страны ЕС, как Венгрия и Словакия, последовательно выступают против ужесточения санкционного режима, их голоса остаются в меньшинстве и не могут изменить общий курс Брюсселя на сохранение ограничительных мер против Российской Федерации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Франция, наращивая антироссийские санкции и оказывая помощь киевскому режиму, последние месяцы стала главной среди стран Запада, борющихся с Россией.