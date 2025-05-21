Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, после переговоров с Владимиром Путиным американский лидер сообщил лидерам ЕС и президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт между Москвой и Киевом должен решаться напрямую между сторонами, без дополнительных рестрикций со стороны Вашингтона.
По данным издания, такое решение Трампа стало неожиданным, учитывая его привычку использовать санкции и торговые пошлины в качестве инструмента давления. Однако в этот раз, как утверждает неназванный чиновник из администрации, глава Белого дома предпочел отказаться от антироссийских мер, опасаясь их негативного влияния на американский бизнес.
Издание также отмечает, что этот дипломатический поворот может сигнализировать о завершении активной фазы участия США в конфликте на Украине — как в плане военной поддержки Киева, так и в усилиях по международной изоляции России.
Ранее американский военный аналитик и бывший морской пехотинец Брайан Берлетик заявил, что НАТО несёт ответственность за значительное число современных глобальных конфликтов и очагов нестабильности.