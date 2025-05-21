NYT: отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО

По данным издания, такое решение Трампа стало неожиданным, учитывая его привычку использовать санкции и торговые пошлины в качестве инструмента давления. Однако в этот раз, как утверждает неназванный чиновник из администрации, глава Белого дома предпочел отказаться от антироссийских мер, опасаясь их негативного влияния на американский бизнес.