В Армении активисты перепутали делегацию Лаврова с кортежем главы МО Ирана

Несмотря на ошибку, видеозапись акции была опубликована на интернет-ресурсах, связанных с партией «За республику». Было дано пояснение, что таким образом активисты встретили прибытие Лаврова в Ереван. При этом на момент проведения акции российский министр иностранных дел ещё не прибыл в армянскую столицу.