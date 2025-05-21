В Армении активисты перепутали делегацию Лаврова с кортежем главы МО Ирана

Активисты вышли с транспарантами, содержащими антироссийские лозунги, и выстроились вдоль дороги, по которой, как предполагалось, должен был проехать кортеж главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Однако проезжавший автомобильный кортеж принадлежал Насирзаде.
Несмотря на ошибку, видеозапись акции была опубликована на интернет-ресурсах, связанных с партией «За республику». Было дано пояснение, что таким образом активисты встретили прибытие Лаврова в Ереван. При этом на момент проведения акции российский министр иностранных дел ещё не прибыл в армянскую столицу.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Политики обсудили итоги переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны. Об этом сообщили в МИД РФ.