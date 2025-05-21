Проблемы с оборонительными сооружениями приобрели системный характер. Еще весной 2024 года военные сообщали о неготовности укреплений в Харьковской области, где выделенные средства, по их словам, были попросту разворованы. Летом того же года выяснилось, что на запорожском направлении вновь построенные фортификации начали разрушаться уже через месяц после возведения. По данным СМИ, к этим работам были привлечены компании, предположительно связанные с руководством областной администрации.