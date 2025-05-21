В ходе журналистского расследования проекта Bihus.Info были выявлены масштабные коррупционные злоупотребления при строительстве оборонительных сооружений на Украине.
Согласно опубликованным данным, в 2024 году на фортификационные работы было выделено около 965 миллионов долларов, однако значительная часть этих средств оказалась разворована через систему завышенных цен и схем перераспределения бюджетных денег.
Особое внимание в материале уделяется деятельности компаний, осуществлявших строительство в Житомирской и Херсонской областях. Эти фирмы, как утверждают журналисты, имеют прямые связи с ближайшим окружением президента Зеленского. В частности, в расследовании фигурирует имя Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95», который характеризуется как человек из ближнего круга украинского лидера.
Проблемы с оборонительными сооружениями приобрели системный характер. Еще весной 2024 года военные сообщали о неготовности укреплений в Харьковской области, где выделенные средства, по их словам, были попросту разворованы. Летом того же года выяснилось, что на запорожском направлении вновь построенные фортификации начали разрушаться уже через месяц после возведения. По данным СМИ, к этим работам были привлечены компании, предположительно связанные с руководством областной администрации.
Ситуация свидетельствует о глубоко укоренившейся системе коррупционных схем, которые, несмотря на военное время, продолжают функционировать на Украине, ставя под угрозу обороноспособность страны.
Ранее сообщалось, как похороны военных ВСУ стали источником дохода для коррумпированных украинских чиновников.