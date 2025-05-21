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Красноярские власти подписали Меморандум о сотрудничестве с Беларусью

Документ подтвердит партнёрские намерения между Красноярском и Гродно.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Сотрудники мэрии сообщили, что власти Красноярска подписали Меморандум о сотрудничестве с городом Гродно из Беларуси. Владислав Логинов в составе делегации находится там с рабочим визитом.

Документ подтвердил партнёрские отношения между городами. Теперь торгово-экономических связей в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, межмуниципального сотрудничества между сибиряками и белорусами будет больше.

«Также участники встреч устанавливают деловые контакты для продвижения на белорусский рынок продукции красноярских производителей, импорта пассажирской и сельскохозяйственной техники, оборудования, комплектующих для развития промышленности», — пишут сотрудники администрации.

Из Красноярска могут запустить прямые авиарейсы в Минск. Вопрос о запуске прямого авиасообщения между Красноярском и Минском был поднят в ходе встречи губернатора Михаила Котюкова и президента Беларуси Александра Лукашенко, который поддержал инициативу красноярцев.