Красноярские власти подписали Меморандум о сотрудничестве с Беларусью

Из Красноярска могут запустить прямые авиарейсы в Минск. Вопрос о запуске прямого авиасообщения между Красноярском и Минском был поднят в ходе встречи губернатора Михаила Котюкова и президента Беларуси Александра Лукашенко, который поддержал инициативу красноярцев.