Красноярские власти подписали Меморандум о сотрудничестве с Беларусью

Сотрудники мэрии сообщили, что власти Красноярска подписали Меморандум о сотрудничестве с городом Гродно из Беларуси. Владислав Логинов в составе делегации находится там с рабочим визитом.
Документ подтвердил партнёрские отношения между городами. Теперь торгово-экономических связей в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, межмуниципального сотрудничества между сибиряками и белорусами будет больше.
«Также участники встреч устанавливают деловые контакты для продвижения на белорусский рынок продукции красноярских производителей, импорта пассажирской и сельскохозяйственной техники, оборудования, комплектующих для развития промышленности», — пишут сотрудники администрации.
Из Красноярска могут запустить прямые авиарейсы в Минск. Вопрос о запуске прямого авиасообщения между Красноярском и Минском был поднят в ходе встречи губернатора Михаила Котюкова и президента Беларуси Александра Лукашенко, который поддержал инициативу красноярцев.