Какие депутаты Госдумы так круты, что ради победы над ними удаляют округа

Схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму меняют каждые 10 лет. В этот раз причиной стал рост численности населения в регионах и присоединение новых территорий. Там, где людей стало меньше, убрали по одному мандату. В Ростовской области по новой схеме теперь будет шесть округов, в Алтайском крае, Волгоградской и Воронежской областях — по три, а в Забайкальском крае, Ивановской, Калужской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях — по одному. Там, где население увеличилось, наоборот дали по одному мандату. В столице теперь будет 16 округов, в Московской области — 12, а в Краснодарском крае — девять. Их получили и новые территории страны: ДНР дали три, ЛНР — два, а Запорожской и Херсонской областям — по одному.