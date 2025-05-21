Какие депутаты Госдумы так круты, что ради победы над ними удаляют округа

Перенарезка одномандатных избирательных округов резко сократит шансы оппозиционеров пройти в Госдуму в 2026 году.
Сразу несколько российских оппозиционных политиков рискуют потерять свой публичный статус. В России утверждается новая схема нарезки избирательных округов в Госдуму. На кону — 10 территорий, у которых сейчас есть собственный представитель в парламенте, а в следующем году его не станет. Большинство из них — не единороссы. URA.RU нашло нескольких, кто лишился округов и постаралось восстановить логику властей, определявших у каких областей забрать мандаты.
«Понарезали» тут.
ЦИК России утвердил новую схему одномандатных избирательных округов в стране. Законопроект уже приняли в первом чтении в Госдуме, сейчас рассматривают во втором. Впереди еще третье, а также утверждение в Совфеде, после чего документ направят на подпись президенту.
Одномандатные избирательные округа перенарезают раз в 10 летФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Схему одномандатных избирательных округов для выборов в Госдуму меняют каждые 10 лет. В этот раз причиной стал рост численности населения в регионах и присоединение новых территорий. Там, где людей стало меньше, убрали по одному мандату. В Ростовской области по новой схеме теперь будет шесть округов, в Алтайском крае, Волгоградской и Воронежской областях — по три, а в Забайкальском крае, Ивановской, Калужской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях — по одному. Там, где население увеличилось, наоборот дали по одному мандату. В столице теперь будет 16 округов, в Московской области — 12, а в Краснодарском крае — девять. Их получили и новые территории страны: ДНР дали три, ЛНР — два, а Запорожской и Херсонской областям — по одному.
Регионы с упраздненными округами — сейчас самые проблемные. Ведь депутатам-оппозиционерам придется конкурировать с единороссами уже за их меньшее число, а где-то всего за один на весь субъект.
Лишили «красного» округа.
Депутат Госдумы Мария Прусакова считает упразднение ее округа в Алтайском крае нелогичнымФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Обстановка перед выборами депутатов Госдумы накаляется в Алтайском крае. Сейчас в регионе четыре одномандатных избирательных округа. Так, Барнаульский (№ 39) в нижней палате парламента представляет единоросс Даниил Бессарабов, Славгородский (№ 49) — его однопартиец Иван Лоор, Бийский (№ 41) — на данный момент вакантный, а Рубцовский (№ 40) — представитель партии КПРФ, депутат Государственной думы VIII созыва Мария Прусакова. В новой схеме округов последнего нет, а значит коммунистка не сможет от него выдвигаться в Госдуму, как в 2021 году. Она понимает, что их число в Алтайском крае сократили по объективным причинам, однако ей кажется нелогичным упразднение именно ее округа.
«Если мы говорим о том, почему выбор пал именно на Рубцовский, то здесь возникают вопросы, ведь сегодня он самый многочисленный. Да, я считаю, что это не случайно (упразднение округа — прим. ред.) … Оно связано с тем, что от него (в 2021 году — прим. ред.) победила я [представитель КПРФ]», — сказала Мария Прусакова.
Несмотря на это, коммунистка намерена участвовать в выборах депутатов Госдумы 2026 года от одного из округов края. От какого именно значение не имеет, добавила Мария Прусакова, потому что в качестве первого секретаря Алтайского краевого комитета КПРФ работает по всему региону. Более того, она заверила, что партия будет выдвигать кандидатов от каждого округа.
Шансы малы.
Оппозиционеры уверены, что сокращение одномандатных округов будет в пользу ЕРФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Число округов по новой схеме сократится и в Смоленской области. Сейчас там их два: Смоленский (№ 175), который в Госдуме представляет единоросс Сергей Неверов, и Рославльский (№ 176), от которого в 2021 году избирался член ЛДПР Сергей Леонов. Из-за «нарезки» останется всего один — 176-й с прежним его названием. Либерал-демократ считает, что партия власти создала себе выгодные условия для избирательной кампании в 2026 году.
«Считаю, что эти изменения на пользу “Единой России”. Если вы посмотрите статистику, то, наверное, не найдете ни одного региона, где всего один одномандатный округ, и победитель от него — кандидат одной из оппозиционных партий. Их административные ресурсы крайне малы, а когда происходят такие изменения, то достаточно сложно конкурировать с теми, у кого их больше», — отметил Сергей Леонов.
Конкуренция на выборах в Госдуму в 2026 году из-за перенарезки округов ужесточитсяФото: Илья Московец © URA.RU.
На самом деле есть такие субъекты, где победители от единственного в регионе округа на выборах в Госдуму — оппозиционеры. Например, Олег Михайлов от КПРФ (Республика Коми) или его однопартиец Сергей Казаков (Марий Эл), но их по сравнению с членами партии власти, конечно, намного меньше.
Отвечая на вопрос, готов ли он избираться от единственного в Смоленской области округа, либерал-демократ сообщил, что об этом пока рано говорить. «Я достаточно активно веду свою деятельность [в Смоленской области — ред.] Но мое желание не влияет на выдвижение от одномандатного избирательного округа. Если партия скажет идти, то я пойду», — добавил депутат.
Единоросс Сергей Неверов думает, что конкуренция из-за сокращений округов в регионе будет жестче, как и в других субъектах, где аналогичная ситуация. «Но на партии “Единая Россия” в Смоленской области это никак не отразится, так как я работаю не только по 175-му, но и по 176-му округу, где реализую свои проекты, например, “Поезд здоровья”, — сказал депутат.
Работу своего оппонента Леонова единоросс раскритиковал, довольно четко обозначив его шаткое положение в области. «Вы знаете, Леонов представлял 176-й округ по одной простой причине… Он просто был определен для ЛДПР при действующем тогда губернаторе [Алексее] Островском (либерал-демократе — прим. ред.). Активного участия там партия не принимала», — признался депутат.
Сергей Неверов напрямую не ответил на вопрос URA.RU об участии в выборах депутатов Госдумы. Но сообщил, что продолжит активно работать в рамках своих полномочий.
Условия невозможные.
Депутаты по-разному реагируют на новые условияФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Ужесточение конкуренции между партиями возможно на выборах и в Томской области, где на один одномандатный округ станет меньше. Рассказовский (№ 178), от которого избирался либерал-демократ Алексей Диденко, и Обский (№ 182), который сейчас представляет Татьяна Соломатина от «Единой России», решили объединить в один — Томский, присвоив ему 180-й номер.
Представитель партии ЛДПР Алексей Диденко держится уверенно: «Не вижу никаких сложностей». Добавил, что планирует избираться в ГД как одномандатник и настроен на победу. Татьяна Соломатина не скрыла, что теперь будет сложно вести избирательную кампанию в регионе. «Территория [в Томской области] очень большая…, плотность населения низкая, где-то 0,28 — 0,31 человека на один квадратный километр. Объехать депутату все эти населенные пункты за год почти невозможно», — сказала она.
Вопрос участия на выборах депутатов Госдумы от Томского округа Татьяна Соломатина назвала преждевременным: «Времена сложные, меняются очень быстро, поэтому я пока для себя ничего не решила».
Политический расклад.
Изменение схемы одномандатных избирательных округов в стране не дает четкого убеждения в том, что ее вектор играет в пользу партии власти, полагает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Однако если смотреть на политический расклад в целом, то можно прийти к выводу, что новая “нарезка” скорее снижает потенциал коммунистического электората», — отметил он.
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Он отметил, что позиции представителей партии КПРФ, как и справедливороссов, серьезно ухудшаются. Это значит, что в будущем удивляться сокращению их числа в Госдуме не стоит. Чего нельзя сказать про либерал-демократов: положение членов партии ЛДПР довольно хорошее, что позволит им уверенно конкурировать с ЕР на выборах.