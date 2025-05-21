Пентагон опасается нацеленного на Землю «космического оружия» России

Озабоченности американского генералитета передовыми научными разработками России вполне понятна, однако, возможно, это просто предлог для новых оправданий агрессивной риторики. Ранее Ченс Салтцмен уже призывал как можно скорее нарастить военную мощь США в космическом пространстве.