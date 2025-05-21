Пентагон опасается нацеленного на Землю «космического оружия» России

Командующий Космическими силами Соединенных Штатов, генерал Ченс Салтцмен заявил, что Пентагон якобы зафиксировал применение нового российского космического оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его выступление в американском Сенате.
Согласно версии военнослужащего, Россия уже доставила на околоземную орбиту и успешно протестировала некое «кинетическое оружие». Как отметили в ТАСС, Космические силы США опасаются применения данного вооружения против спутников своей страны.
Также в рамках прений в Сенате представители Пентагона заявили, что российские Вооруженные силы готовятся запустить в космос новое устройство с боевым ядерным снарядом.
Озабоченности американского генералитета передовыми научными разработками России вполне понятна, однако, возможно, это просто предлог для новых оправданий агрессивной риторики. Ранее Ченс Салтцмен уже призывал как можно скорее нарастить военную мощь США в космическом пространстве.