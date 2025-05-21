После недавнего телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Европе политики начали истерить. Опрошенные aif.ru эксперты объяснили реакцию Европейского союза на диалог двух лидеров, а также предположили, когда Соединенные Штаты могут снять санкции с РФ.
Европейцы бесятся.
Европейские политики бесятся, что остались за бортом переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил aif.ru депутат Государственной думы Андрей Колесник. По его словам, истерики в Европе сейчас нет, у них свои проблемы — стали хуже жить. Трамп и Путин европейцам ничего не докладывают о своем разговоре. При этом парламентарий отметил, что «в Европе боятся, что они становятся никем».
Колесник добавил, что если Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса, то для Европы это будет проблемой.
«Что они смогут сделать без советов, а особенно без их (американских. — прим. ред.) денег. Тоже проблема. Поэтому они и бесятся просто. От слова “бес”», — сообщил депутат.
Также парламентарий рассказал aif.ru, что Владимир Зеленский является марионеткой со множеством нитей, за которые дергают все европейские политики. Поэтому глава киевского режима, как сказал Колесник, колесит по Европе, как ошпаренный.
«А с нами то потруднее. Нас дергать не надо. Можно так дернуть, а потом выяснится, что сам себя дергаешь. Это может привести к непредсказуемым последствиям», — сказал парламентарий.
Провал замысла Европы.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров сообщил aif.ru, что телефонный разговор Путина и Трампа «привел к провалу адского замысла европейцев». По его словам, истерику Европы стоит рассматривать с точки зрения упущенных возможностей ею, то есть того, чего она хотели достичь и что потеряла, не добившись немедленного прекращения огня и перемирия на 30 суток. За это время они намеревались довооружить киевский режим, пока по всей Украине продолжали бы вылавливать мужчин.
«Но их адский замысел провалился. Им не удалось внушить Трампу, что с нашим президентом нужно вести диалог жестко и безапелляционно. Трамп уважает Владимира Путина как сильного лидера и человека с высоким уровнем политической культуры. Поэтому он выслушал европейцев и сделал все по-своему», — отметил сенатор.
Джабаров также отметил, что Евросоюз в случае продолжения переговоров становится наиболее проигравшей стороной. Он заявил, что назло европейцам американский лидер довольно умело ведет свою игру. При этом сенатор отметил, что несмотря на всю мольбу Европы, Трамп отказался от дополнительных, так называемых вторичных санкций, чем «вообще шокировал русофобов Старого Света».
«Нужно понимать, что вокруг Трампа — два лагеря, один из которых — неоконсерваторы, которые чуть ли не ежедневно нашептывают ему про санкции. Но это ведь может ударить и по самим американцам. А у них сейчас и так хватает трудностей в экономике из-за пошлин, и Трамп вряд ли захочет усугублять положение еще дальше», — сообщил aif.ru сенатор.
По словам Джабарова, самый яркий неокон в команде Трампа — спецпредставитель американского президента Кит Келлог, который мыслит категориями холодной войны и выдает антироссийские заявления. Также неокон в прошлом и госсекретарь Марко Рубио, который либо войдет в новую роль и поменяет подходы, либо рано или поздно уйдет в отставку.
Когда отменят антироссийские санкции США.
Телефонный разговор Путина и Трампа показывает их сближение, из-за чего у Европы идет холодок по спине, заявил aif.ru Колесник. По его словам, президенты РФ и США спокойно говорят один на один, а также доют похожие комментарии после диалогов.
Парламентарий отметил, что из-за сближения Путина и Трампа также могут отменить антироссийские санкции, однако только при выполнении некоторых условий.
«Если мы договоримся (по урегулированию конфликта на Украине. — прим. ред.), то я думаю, санкции в принципе отменят. Но пока мы еще только в начале пути», — сообщил собеседник издания.