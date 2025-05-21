У Европы истерика: эксперты объяснили реакцию ЕС на контакт Путина и Трампа

«Нужно понимать, что вокруг Трампа — два лагеря, один из которых — неоконсерваторы, которые чуть ли не ежедневно нашептывают ему про санкции. Но это ведь может ударить и по самим американцам. А у них сейчас и так хватает трудностей в экономике из-за пошлин, и Трамп вряд ли захочет усугублять положение еще дальше», — сообщил aif.ru сенатор.