Тайные эмоции: эксперты вскрыли причины ссоры Макрона и Мелони

«Его таким не считают. Хороший обслуживающий персонал, хороший такой слуга, лощеный, знающий, как работает политтехнология. Но, тем не менее, относятся к нему как к некому выскочке. То есть все это ставленники каких-то теневых правительств или теневых финансовых кругов. А он ведет себя, как будто он сам всего добился. И среди вот своей этой когорты, конечно, это вызывает раздражение: вроде как все в одной лодке, а тут кто-то решил что он теперь будет сразу первый после Трампа указывать кому, что делать, особенно итальянцам», — объяснил Панкратов.