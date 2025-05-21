Тайные эмоции: эксперты вскрыли причины ссоры Макрона и Мелони

Разногласия между итальянским премьером Джорджей Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном имеют давние корни. Как их отношения отражаются в мимике и жестах, оценил по фотографиям для aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Почему разгорелся конфликт между политиками?
Как сообщают СМИ, разногласия между премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли после заявления итальянского премьера. Мелони сообщила, что после отказа отправлять войска на Украину ее не включили в число лидеров, контактировавших с Зеленским и Дональдом Трампом.
Французский лидер в ответ обвинил главу итальянского правительства в распространении недостоверных сведений.
Какое истинное отношение друг к другу скрывали политики?
Анализируя совместные фото политиков, врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, обратил внимание на то, что они с трудом скрывали неприязненное отношение друг к другу.
«На фото, где Макрон держит ее за руку и открытую ладонь поворачивает на камеру в знак приветствия, видно, что Макрон отрабатывает именно медийную повестку, он знает, как общаться с журналистами. Даже те телодвижения, которые он делает, согласованы или проинструктированы политтехнологами, как нужно становиться, чтобы выгодно получилась для него фотография. Открытая ладонь демонстрирует некую искренность, он держит ее за руку, но все равно видно, что Макрон принимает именно лидирующие позиции», — оценил позу французского лидера эксперт.
Выражение лица Мелони, по словам психотерапевта, имеет несколько вариантов объяснения.
«Мелони может это воспринимать, как сексизм. Может быть, ей неприятно то, что ее страна Италия на втором плане. Либо, может быть, он как-то проявляет к ней знаки внимания уже как к женщине, чтобы сорвать дистанцию. Она это не приемлет. Либо наоборот, он никак на нее не реагирует, на ее кокетство. И это может ее злить», — объяснил Панкратов.
Почему на лице Мелони презрение?
Анализируя совместные снимки Мелони и Макрона, эксперт обратил внимание на презрительное выражение лица.
«Это презрение связано с тем, что у госпожи Мелони очень подвижная психика. Мы не можем понять, это у нее врожденное, это у нее под воздействием веществ запрещенных. Тем не менее, она не может скрыть свои эмоции, как это делают опытные переговорщики, руководители, дипломаты и опытные бизнесмены. У нее все на лице», — объяснил эксперт.
Панкратов отметил, что Мелони не пытается как-то исправить ситуацию и научиться управлять своими эмоциями, скрывать их.
Причина ссоры кроется в «откатах».
Причиной конфликта между Мелони и Макроном могло стать распределение военной помощи Украине либо «откаты» за нее, считает политолог-международник Руслан Панкратов.
«Вряд ли возможно, что они могли поссориться из-за Украины. Они могли поссориться из-за помощи Украине, личной заинтересованности, того, что мы с вами называем откаты. Откаты от поставок, откаты от денежных траншей. Возможно, ей Макрон предлагает какие-то сделки, которые ее не устраивают в плане финансовом, либо в личном, либо не подходят для ее бенефициаров или тех кругов финансовых, которые она представляет», — отметил эксперт в беседе с aif.ru.
Еще одной причиной неприязненного отношения Мелони к Макрону, по словам политолога, может стать то, что французский политик берет на себя лидирующие позиции. Мелони, как руководителю и отчасти как женщине, это не нравится.
«Его таким не считают. Хороший обслуживающий персонал, хороший такой слуга, лощеный, знающий, как работает политтехнология. Но, тем не менее, относятся к нему как к некому выскочке. То есть все это ставленники каких-то теневых правительств или теневых финансовых кругов. А он ведет себя, как будто он сам всего добился. И среди вот своей этой когорты, конечно, это вызывает раздражение: вроде как все в одной лодке, а тут кто-то решил что он теперь будет сразу первый после Трампа указывать кому, что делать, особенно итальянцам», — объяснил Панкратов.