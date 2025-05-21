На Российско-Китайском форуме в Хабаровске подписали 34 соглашения

В Хабаровске подвели итоги Российско-Китайского форума, который проходил
По данным организаторов, участие в нем приняли более трех тысяч человек. Около 600 из них — гости из Китая.
Форум включал в себя более 30 тематических площадок, культурных и спортивных мероприятий. Участники обсудили создание и развитие индустриальных и технопарков, перспективы креативной индустрии и агропромышленного комплекса, туризма, партнерство в бизнесе и строительство круглогодичного грузопассажирского автомобильного пункта пропуска на Большом Уссурийском острове.
На форуме подписали 34 соглашения на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. Одно из наиболее значимых — о строительстве завода по производству сжиженного природного газа. Также достигнуты соглашения о строительстве на острове клубного отеля со СПА и яхт-клубом.