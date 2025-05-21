На Российско-Китайском форуме в Хабаровске подписали 34 соглашения

На форуме подписали 34 соглашения на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. Одно из наиболее значимых — о строительстве завода по производству сжиженного природного газа. Также достигнуты соглашения о строительстве на острове клубного отеля со СПА и яхт-клубом.