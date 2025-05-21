Раздел Украины неизбежен: эксперты оценили последний прогноз Жириновского

В Сети стало вирусным предсказание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переговорах президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа о судьбе Украины. О том, насколько реалистичны прогнозы Жириновского, aif.ru рассказали эксперты.
Что предсказал Жириновский.
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время эфира проекта «Вечер с Владимиром Соловьевым» в 2019 году. Этот эпизод напомнил пользователям Сети блогер Кирилл Федоров.
Тогда Жириновский выразил уверенность в том, что Путин и Трамп смогут договориться о судьбе Украины.
«Украина — это Львов и пять районов, и пусть она входит в НАТО, в Евросоюз, куда захотят», — спрогнозировал он.
Лидер ЛДПР выразил уверенность, что вся Новороссия будет под российским флагом, как Крым и Донбасс. По мнению Жириновского, «Трамп дает на это согласие, точнее не возражает».
Часть Закарпатья может получить Венгрия.
Оценивая прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского о разделе Украины, политолог Юрий Бондаренко отметил, что некоторую часть может получить Венгрия.
«Никакую Украину западную не оставят и ни к кому не присоединят, это очевидно. Единственное, что это часть Закарпатской области отойдет Венгрии… Поляки близко никогда не влезут и даже пытаться не будут», — сказал он.
По словам политолога, все остальные территории войдут в состав России.
«Одна за другой там возникнут черкасские, харьковские и другие республики. Разница будет только в одном: кто-то как республика, а кто-то как область войдет. Скажут, что мы только и ждали», — отметил эксперт.
Бондаренко выразил уверенность, что проще всего процесс объединения пойдет с Волынской областью.
«Там Почаево-Успенская лавра, центр всей области. Они твердо стоят в православной вере и молятся в значительной степени на русском языке, хотя все украиноязычные», — объяснил политолог.
Все территории должны вернуться в состав России.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отметил, что могут возникнуть разногласия по поводу западного склона Карпатских гор, который сейчас является Закарпатской областью Украины.
«Дело в том, что из всех народов, с которыми Венгрия соседствует, они не ссорились за всю свою историю только с русскими на этом самом западном склоне Карпатских гор. И живут там венгры с русскими до сих пор вперемешку. Теоретически не исключено, что и русские в этих краях захотят пожить в составе Венгрии», — объяснил Вассерман.
По мнению парламентария, в регионах Украины должны провести референдум.
«Этот вопрос по-хорошему должен решаться референдумом, по каждому региону отдельно. Но другое дело, что результаты этих референдумов довольно предсказуемы. По крайней мере, оказаться в Польше мало кто захочет. Если перед жителями Галитчины поставить выбор между Польшей и Россией, то желающих оказаться в Польше будет несомненное меньшинство», — объяснил Вассерман.
Парламентарий резюмировал, что «все, что в советское время когда-либо называлось Украиной, должно вернуться в состав России».
Ранее Вассерман объяснил, почему в нынешнем виде Украина перестанет существовать.
«До тех пор, пока останется хоть один квадратный метр с надписью “независимая Украина”, на этом квадратном метре будет размещаться что-то антирусское просто потому, что Украина и создана как инструмент превращения русского большинства жителей юго-запада Руси в нечто нерусское, а то и антирусское», — объяснил он свою позицию.
Вместо Украины, по мнению Вассермана, появятся три новых округа РФ: Новороссийский, Приднепровский и Прикарпатский округа. со столицами в Харькове, Луцке и Кропивницком (ранее Кировоград).
Вассерман уточнил, что Новороссийский округ «займет полосу от Харькова до Тирасполя и пройдет по Азовскому и Черноморскому побережью». Приднепровским округом станет полоса в несколько областей поблизости от Днепра. Прикарпатский округ объединит «Ровенскую, Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Закарпатскую области».