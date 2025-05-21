Раздел Украины неизбежен: эксперты оценили последний прогноз Жириновского

«Дело в том, что из всех народов, с которыми Венгрия соседствует, они не ссорились за всю свою историю только с русскими на этом самом западном склоне Карпатских гор. И живут там венгры с русскими до сих пор вперемешку. Теоретически не исключено, что и русские в этих краях захотят пожить в составе Венгрии», — объяснил Вассерман.