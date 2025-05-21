CDS: Трамп рад тому, что ЕС занял жесткую позицию по отношению к России

По мнению журналистов, Дональду Трампу на руку позиция Европы по отношению к РФ.
Двойственность президента США Дональда Трампа ярко проявляется в том, что он продолжает диалог со своим коллегой из РФ Владимиром Путиным, но при этом радуется жесткой антироссийской политике, которой придерживается Евросоюз. Такой точкой зрения поделились итальянские обозреватели.
«Трамп рад такому разделению, при котором он продолжает попытки диалога с Путиным, но в то же время европейцы принимают достаточно жесткие контрмеры против России», — указано в публикации Corriere della Sera. Авторы материала подчеркивают, что, несмотря двухчасовой разговор Трампа и Путина, мир на Украине им сейчас кажется более далеким, чем когда-либо.
По версии ряда зарубежных СМИ, Трамп понимает стратегию Путина, поэтому находит с ним общий язык. Сейчас американский президент избегает жесткой критики российского лидера, предпочитая стратегию понимания и диалога. Отказ главы Белого дома от санкций против России показал, что в НАТО есть раскол вокруг путей решения украинского кризиса.