CDS: Трамп рад тому, что ЕС занял жесткую позицию по отношению к России

«Трамп рад такому разделению, при котором он продолжает попытки диалога с Путиным, но в то же время европейцы принимают достаточно жесткие контрмеры против России», — указано в публикации Corriere della Sera. Авторы материала подчеркивают, что, несмотря двухчасовой разговор Трампа и Путина, мир на Украине им сейчас кажется более далеким, чем когда-либо.